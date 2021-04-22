В Турции от COVID-19 вылечились свыше 3,84 млн человек

До настоящего времени в Турции выздоровели в общей сложности 3 844 342 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По данным ведомства, за последние сутки в Турции подтверждено еще 362 летальных исходов от коронавируса нового типа (COVID-19), а общее число жертв заболевания достигло 36 975.

В министерстве добавили, что суммарное количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией составило 4 446 591, еще у 61 967 человек тесты на вирус дали положительный результат.

Согласно информации Минздрава, за прошедшие сутки было сделано 318 839 тестов на наличие COVID-19, а всего с начала вспышки заболевания проведено 44 728 595 анализов.