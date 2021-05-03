Пашинян предупредил оппозицию и начал роспуск парламента

Правящая парламентская фракция "Мой шаг" изберет нового премьер-министра Армении, если политические силы нарушат договоренности и выдвинут кандидатов на пост главы армянского кабмина.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник на специальном заседании законодательного органа республики заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"Как мы и договорились, сегодня мы не будем избирать нового премьера для роспуска парламента и проведения внеочередных досрочных выборов. Есть какие-то разговоры о том, что политические силы на втором этапе избрания нового премьера нарушат договоренности (выдвинут кандидатов - прим. ТАСС), однако у нас есть в этом случае запланированные шаги. В этом случае фракция "Мой шаг" просто изберет нового премьера", - заявил он.