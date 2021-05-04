В Исландии с еще большей активностью проснулся вулкан

Извержение вулкана Фаградальсфьядль в долине Гелдингадалир, начавшееся 19 марта на исландском полуострове Рейкьянес в эти выходные, активизировалось после продолжительной стабильности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, казалось, что вулкан уже совсем успокоился, но затем вновь выбросил столб лавы и пепла на высоту в 300 метров. Его хорошо было видно из Рейкьявика - вулкан находится всего в 50 км от столицы Исландии и всего в 32 км от главного национального аэропорта "Кефлавик".

Учёные предполагают, что извержение может продолжаться еще несколько месяцев.