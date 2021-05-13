Американцев решили заманить на вакцинацию от COVID с помощью лотереи

Жителей штата Огайо, США, решили простимулировать к вакцинации от коронавируса с помощью лотереи - между всеми привившимися еженедельно будут разыгрывать сумму в один миллион долларов. Для того чтобы принять участие в лотерее, даже не обязательно получать вторую дозу препарата.

"Через две недели, 26 мая, мы объявим победителя отдельной лотереи для взрослых, которые получили хотя бы первую дозу вакцины. Победителя будут объявлять по средам в течение пяти недель, и каждую среду победитель будет получать миллион долларов", - сказал губернатора штата, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как отмечается, на выплату призов пойдут деньги, заложенные в федеральном бюджете на борьбу с пандемией.

Ранее с подобной идеей выступили в другом штате - Нью-Джерси.

Губернатор штата заявил, что каждый совершеннолетний житель Нью-Джерси, который привьется в мае, получит бокал бесплатного пива.