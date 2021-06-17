ОАЭ первыми в мире начнут применять препарат сотровимаб для лечения COVID-19

Объединенные Арабские Эмираты объявили о начале использования препарата сотровимаб (Sotrovimab, VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline) для лечения COVID-19. Об этом сообщила в четверг эмиратская газета The National, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как указывает издание, лекарство поступило в Абу-Даби во вторник. Тем самым, ОАЭ стали первой в мире страной, получившей этот препарат и начавшей его применение. Отмечается, что сотровимаб был одобрен для лечения болезни, протекающей в легкой и средней форме, у взрослых пациентов и подростков в возрасте от 12 лет и старше, масса которых превышает 40 кг.

При этом его применение запрещено в случае с больными, которые госпитализированы с COVID-19 или нуждаются в кислородной терапии. Газета напоминает, что в 85% случаев раннего лечения удалось избежать госпитализации, тяжелого протекания болезни и смерти пациентов.