По миру из-за коронавируса распространяется грибковая болезнь

ВОЗ крайне обеспокоена распространением грибковых поражений, ассоциированных с ковидом. По всему миру активно распространяется мукормикоз, который поражает центральную нервную систему.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал НЕЗЫГАРЬ.

Главные факторы, которые влияют на присоединение к ковиду грибковых инфекций, - это использование кортикостероидов (снижение иммунитета), ИВЛ и моноклональных антител. Наиболее подвержены грибковой инфекции пациенты, у которых есть диабет.

Мукормикоз впервые поразил Индию, где был уже признан эпидемией. Заражено свыше 30 тыс человек.

Но инфекция уже распространилась и на другие страны, включая Бразилию и Чили, где сейчас наблюдается резкий рост заболеваемости.

Вызывает беспокойство врачей также инфекция, вызываемая грибком-супермутантом Сandida auris. Он устойчив практически ко всем известным прогрибковым препаратам, зато вызывает тяжелейший и абсолютно смертельный сепсис.

Кандидоз распространяется в Южной и Центральной Америке, где сейчас господствует британский штамм коронавируса. Этот же штамм сейчас активно проникает в некоторых регионах России, в том числе на Урале и в Сибири. Именно этот факт и вызывает беспокойство врачей-эпидемиологов, которые видят реальную угрозу проникновения в Россию и опаснейших грибков.

Уже сейчас, по оценкам ВОЗ, в 7% случаев при ковиде присоединяется бактериальная инфекция, а у пациентов на ИВЛ эта вероятность вырастает до 14%. А такая инфекция - один из главных предшественников смертности.

Если будут активно распространяться новые штаммы, то скоро такие же цифры мы получим и по грибкам-мутантам.

Единственным ограничивающим фактором может стать только массовая вакцинация, предупреждает ВОЗ. Нет ковида - нет сопутствующих инфекций.