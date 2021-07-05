В Грузии началась массовая вакцинация от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Грузии пятого июля, сообщает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил на брифинге, что Грузия получила один миллион доз вакцин "Синовак" и "Синофарм", и с пятого июля страна готова начать массовую вакцинацию.

По его словам, в ближайшие недели в Грузию поступит еще один миллион доз вакцины от коронавируса.

Для процесса вакцинации в Грузии мобилизовано до 350 медицинских бригад.

"С целью обеспечения географической доступности министерство здравоохранения уже разработало схему распределения вакцин по всей стране", - заявили в ведомстве.

По данным Национального центра по контролю заболеваний, работа портала бронирования вакцинации, который отключился третьего июля из-за кибератаки, восстановлена.

По состоянию на 19:00 четвертого июля, на портале было зарегистрировано до 14 тысяч бронирований желающих привиться вакциной "Синофарм".