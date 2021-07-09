При пожаре на заводе в Бангладеш погибли 53 человека
Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Bangladesh Observer. Ранее Agence France-Presse информировало о 43 погибших.
"Пока нельзя назвать точное число жертв, так как из-под завалов еще могут быть извлечены тела," - цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.
По его словам, пожар начался в семиэтажном здании в четверг вечером. Пожарным удалось взять пламя под контроль к утру пятницы, однако позже огонь снова усилился. Спасательная операция продолжается.
Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.
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