При пожаре на заводе в Бангладеш погибли 53 человека

Число погибших в результате пожара, вспыхнувшего на заводе по производству сока в городе Нараянгандж в Бангладеш, увеличилось до 53.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщила газета The Bangladesh Observer. Ранее Agence France-Presse информировало о 43 погибших.

"Пока нельзя назвать точное число жертв, так как из-под завалов еще могут быть извлечены тела," - цитирует газета представителя пожарной службы и гражданской обороны округа Нараянгандж Абдуллу аль-Арефина.

По его словам, пожар начался в семиэтажном здании в четверг вечером. Пожарным удалось взять пламя под контроль к утру пятницы, однако позже огонь снова усилился. Спасательная операция продолжается.

Пострадавшие госпитализированы. Ведется расследование произошедшего.