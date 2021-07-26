Названа новая мировая столица архитектуры

Международный союз архитекторов (International Union of Architect's (UIA)) совместно с ЮНЕСКО выбрали столицу мировой архитектуры на 2023 год, ею стал датский Копенгаген. Для города новый статус означает признание выдающихся решений в застройке с учетом современных требований по экологичности, передает ArchDaily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Мировую столицу архитектуры выбирают раз в три года. По правилам конкурса, в 2023 году Копенгаген должен будет принять 28-й международный форум (28th World Congress) для обсуждения вопросов организации городской среды. Планируется серия мероприятий, посвященных тому, как архитектура помогает добиваться безопасного для экологии и удобного для людей развития крупных мегаполисов.

"Наше партнерство с ЮНЕСКО усиливает роль городского дизайна для продвижения в обществе культурных ценностей. Архитекторы видят мир таким, какой он есть", - заявил президент UIA Томас Вонье (Thomas Vonie).

Международный союз архитекторов основали в 1948 году, организация базируется в Париже. Члены UIA занимаются продвижением новых концепций и технологий в строительстве и оказывают помощь профессиональным сообществам по всему миру. Предыдущей столицей архитектуры был назначен город Рио-де-Жанейро (Бразилия). Форум прошел в середине июля 2021 года в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.