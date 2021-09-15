Разведка США предупредила об угрозе новых терактов в стране

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) может организовать террористические атаки в США в ближайшие два года, если "Талибан" (запрещен в России) останется у власти в Афганистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке.

По оценке директора Разведывательного управления Министерства обороны США генерала Скотта Берриера, на восстановление своего потенциала, чтобы представлять угрозу для Соединенных Штатов, "Аль-Каиде" понадобится от одного до двух лет.

С подобным прогнозом также согласен заместитель директора Центрального разведывательного управления Дэвид Коэн. Он также отметил, что американские власти отслеживают деятельность по восстановлению своего присутствия в Афганистане. "Мы проводим эффективные контртеррористические миссии против террористических групп во многих странах, где у нас нет постоянного военного присутствия. Если потребуется, мы сделаем то же самое в Афганистане", - предупредил Коэн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США заявил, что американское разведсообщество оценило нынешнее положение террористической группировки "Аль-Каида". По его словам, в настоящее время организация сильно деградировала.