В Марселе медработники протестуют против увольнений из-за ковид-паспортов

Медицинские работники протестуют против требования паспорта здоровья и увольнений перед больницей в Марселе во Франции.

Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет вниманию читателей кадры, на которых запечатлено напряжение между протестующими и полицией: