https://news.day.az/world/1380580.html В Марселе медработники протестуют против увольнений из-за ковид-паспортов - ВИДЕО
В Марселе медработники протестуют против увольнений из-за ковид-паспортов - ВИДЕО
Медицинские работники протестуют против требования паспорта здоровья и увольнений перед больницей в Марселе во Франции.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Реальная война" представляет вниманию читателей кадры, на которых запечатлено напряжение между протестующими и полицией:
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