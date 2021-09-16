https://news.day.az/world/1380863.html Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Сильное землетрясение произошло у берегов Аляски
Землетрясение магнитудой 5,6 зарегистрировано в четверг к юго-востоку от полуострова Аляска.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков располагался в 185 км к юго-западу от Анкориджа с населением около 298,5 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 36,5 км.
Сообщения об угрозе цунами не поступали.
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