Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

Евросоюз вряд ли сможет продолжать вести переговоры с Австралией о свободной торговле после того, как доверие было подорвано из-за отказа Канберры от французских подлодок.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

"Держать слово - это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", - сказал Бон в интервью европейской газете Politico.

Как отмечает издание, в теории Европейская комиссия обладает исключительными полномочиями проводить торговые переговоры от имени 27 стран-членов. Однако на практике Брюссель не сможет этим заниматься "перед лицом открытого противодействия Франции".

Критика со стороны Парижа вряд ли понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам - странам ЕС с более свободными правилами торговли, пишет Politico. В частности, министр по вопросам развития торговли Ирландии Роберт Трой сообщил изданию, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией, а соглашение между сторонами должно быть "весьма выгодным".

При этом глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признал, что соглашение о свободной торговле оказалось в сложном положении, а "разворот" Австралии также ударил по интересам Германии. Дело в том, что новый трехсторонний пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik, которая является частью судостроительного холдинга ThyssenKrupp.

"Готовность к компромиссу, с европейской стороны, определенно уменьшилась ... Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось", - сообщил Ланге.

По его словам, ответом на такие действия должно быть "расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности".

На этой неделе премьер Великобритании Борис Джонсон, президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявили о создании нового партнерства AUKUS в сфере обороны и безопасности. Первой инициативой станет создание атомных субмарин для австралийского Военно-морского флота - для этого Канберра отказалась от соглашения с Францией на приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал решение Австралии "ударом в спину", отметив, что он "в гневе". В пятницу Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в США и Австралии.