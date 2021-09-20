Финансовый гуру активно призывал отказаться от вакцин и умер от коронавируса

В Великобритании финансовый гуру, выступавший против вакцин от коронавируса, Алан Стил (Alan Steel) умер от COVID-19 после месячной борьбы с болезнью, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

74-летний мужчина, известный как "антипрививочник", скончался в прошлую среду, 15 сентября, после того, как был госпитализирован с вирусом. За несколько часов до того, как его поместили в реанимацию, он посоветовал друзьям "держать пальцы скрещенными". С самого начала пандемии Стил активно призывал отказаться от вакцинации.

Заболев коронавирусом в августе, он не сразу признался подписчикам, что лежит в больнице. Около двух недель назад мужчина рассказал, что до сих пор "на кислороде". "Сегодня перехожу в реанимацию. Это одна неприятная болезнь. Скрестив пальцы, я справлюсь", - обратился он к пользователям.