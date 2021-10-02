Арест экс-президента Саакашвили планировался заранее

Арест экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, обвиняемого в нескольких уголовных преступлениях, был запланирован заранее, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Грузинские правоохранительные органы, Служба государственной безопасности и Генеральная прокуратура провели совместную операцию по задержанию экс-президента Саакашвили.

Операция была проведена тайно, чтобы избежать внимания общественности и возможных провокаций, сказал представитель министерства Мамука Челидзе.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили поблагодарил своего украинского коллегу за сотрудничество в деле ареста Саакашвили.

В настоящее время ведется расследование по факту незаконного пересечения Саакашвили границы Грузии.