В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков
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Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков получила регистрацию в РФ.

Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал он.