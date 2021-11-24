https://news.day.az/world/1407705.html В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков
В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков
Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков получила регистрацию в РФ.
Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции, вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал он.
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