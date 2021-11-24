В России зарегистрировали вакцину от ковида для подростков

Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков получила регистрацию в РФ.

Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Денис Логунов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.