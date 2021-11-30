Погодный апокалипсис: мощный ливень превратил Москву в Венецию

Мощнейший ливень, обрушившийся на Москву, превратил город в настоящую Венецию. Всего за несколько часов на город выпала примерно треть месячной нормы осадков, и ливень продолжает идти.

Обстановка на дорогах, как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, крайне усложнилась. Непогода сопровождается резким порывистым ветром, из-за чего многие москвичи вынуждены добираться до работы практически "с боем".

О происходящем сейчас в столице наглядно свидетельствует видео, снятое на одной из магистралей города.

Машины преодолевают "озера" под аккомпанемент мощного ливня.

Ранее сообщалось, что во вторник циклон "Бенедикт" обрушит на Москву максимальные осадки за последние 69 лет.

По подсчетам ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, в Москве выпадет до 23 миллиметров осадков, это примерно 40% от месячной нормы ноября. Или два ведра воды на квадратный метр площади.

Рекорд дня же пока принадлежит 1952 году, когда в столице выпало 25,4 миллиметра осадков.

Сильнейшие дожди во второй половине дня сменятся мощным снегопадом, который серьезно ухудшит видимость на дорогах, она не будет превышать 900 метров.