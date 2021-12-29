Астрологи рассказали о ситуации с пандемией коронавируса в 2022 году

Московские астрологи Асгет Ладарнэ и Виктория Поликарпова в разговоре с "Мослентой" рассказали о ситуации с пандемией в 2022 году, передает Day.Az.

"Зима и весна 2022 года могут нас расстроить из-за ситуации с коронавирусом. Юпитер в Рыбах в сочетании с Нептуном в том же знаке - мощный пандемический аспект", - поделились собеседницы.

Они также предостерегли, что, вполне возможно, заражаемость коронавирусом увеличится, и будет новая волна пандемии. Однако отметили, что смертность и тяжесть протекания болезни заметно снизятся. А весной нас могут ожидать как новые штаммы этой инфекции, так и другие заболевания.

Астрологи также подчеркнули, что в этот период за своим здоровьем лучше следить повнимательнее. "Если мы точно знаем, где можем поддержать себя, подстелить соломки, лучше сразу же это сделать, не дожидаясь, пока нам ударит в слабое место", - заключили Ладарнэ и Поликарпова.