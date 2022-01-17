https://news.day.az/world/1427393.html Рядом с Курильскими островами произошли четыре землетрясения
Рядом с Курильскими островами произошли четыре землетрясения
Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) четыре землетрясения магнитудой до 3,7.
Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Day.Az.
"Магнитуда землетрясений составила от 3,2 до 3,7. Глубина очагов от 31 километра до 267 километров", - рассказали в филиале.
По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре