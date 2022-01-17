Рядом с Курильскими островами произошли четыре землетрясения

Сейсмологи в понедельник зарегистрировали в акватории Тихого океана рядом с Курилами (Сахалинская область) четыре землетрясения магнитудой до 3,7.

Об этом сообщили ТАСС в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, передает Day.Az.

"Магнитуда землетрясений составила от 3,2 до 3,7. Глубина очагов от 31 километра до 267 километров", - рассказали в филиале.

По данным сейсмологов, местные жители подземные толчки не ощутили. Угрозу цунами не объявляли.