Аравийская коалиция задержала судно с топливом у берегов Йемена
Силы возглавляемой Эр-Риядом аравийской коалиции задержали танкер с нефтепродуктами, направлявшийся в йеменский порт Ходейда, несмотря на наличие у него разрешения на заход.
Об этом в пятницу сообщила Йеменская нефтяная компания Yemen Petroleum Company на своей официальной странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Судно Pericles, перевозящее более 30 тыс. тонн дизельного топлива, было задержано после осмотра, несмотря на наличие у него разрешения от ООН на заход в порт Ходейда", - заявил официальный представитель компании Иссам аль-Мутаваккиль.
Он отметил, что "число удерживаемых альянсом на данный момент судов достигло трех". По его словам, все они имели разрешение на заход в йеменский порт.
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