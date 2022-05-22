https://news.day.az/world/1464046.html Командир КСИР убит в Иране
Командир КСИР убит в Иране
Полковник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Сайяд Ходаи убит в результате теракта в Тегеране.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью КСИР.
Инцидент произошел сегодня вечером на улице Моджахедин Ислам в Тегеране. Двое мотоциклистов пять раз выстрелили в полковника и убили его перед его квартирой.
Согласно сообщению, исполнители теракта находятся в розыске. Полковник С. Ходаи воевал в Сирии. Сообщается, что он был убит контрреволюционерами.
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