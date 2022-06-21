Германия вынуждена отказаться от «зеленого» перехода

Министр экономики Германии Роберт Хабек от партии "Союз 90/Зеленые" заявил, что из-за существенной нехватки газа в немецких хранилищах необходимо снова подключить к сети угольные электростанции, таким образом, временно отказавшись от "зеленого" перехода. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает телеканал ZDF.

"Всегда было ясно, что мы находимся в большой зависимости от газа <...> Поэтому меры, которые мы предпринимаем, постепенные действия, являются правильными", - считает Хабек.

Представитель "экологической" партии пояснил, что в данный момент угольные электростанции являются единственным вариантом обеспечения энергии следующей зимой, а имеющиеся в наличии АЭС не смогут дать свой вклад в энергобезопасность страны до следующего лета из-за нехватки ядерного топлива.

"Я сейчас стараюсь держаться подальше от партийной программы и делать то, что необходимо сделать для обеспечения безопасности поставок в Германии", - пояснил Хабек.