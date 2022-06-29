Германия направит еще 15 тысяч военных в силы быстрого реагирования НАТО

Германия обещает выделить дополнительно 15 тысяч военных для участия в силах быстрого реагирования НАТО, сообщил Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Кроме того, по данным агентства, ФРГ вместе с Нидерландами передаст шесть гаубиц Украине, по три от каждой страны.

27 июня генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что саммит альянса в Мадриде позволит принять решение об увеличении численности сил быстрого реагирования, так что она превысит 300 тысяч человек. По информации западных СМИ, сейчас в силах быстрого реагирования состоит около 40 тысяч военнослужащих. Эти силы альянс может использовать в максимально короткие сроки в случае угрозы безопасности.

Кроме того, Столтенберг объявил о планах усиления боевых групп, размещенных НАТО в восьми странах на востоке альянса, до уровня бригад. На уточняющий вопрос журналиста о том, коснется ли это решение всех восьми боевых групп альянса, он ответил, что усиление до уровня бригад коснется только части из них.