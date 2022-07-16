Самый северный город Якутии затоплен

С последствиями сильнейшего наводнения сейчас борются и в Якутии. Из затопленного Верхоянска эвакуируют жителей. Тем, кто решил остаться, доставляют гуманитарную помощь. Но стихия не отступает, хотя пик паводка на реке Яне уже пройден. Теперь из берегов может выйти Лена, и тогда в зоне бедствия могут оказаться еще пять районов и два города. Насколько велики масштабы бедствия? Подробности - передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Масштабный паводок

Город Верхоянск затопило на сто процентов, пострадало около тысячи человек. Такого паводка здесь не помнят за всю историю наблюдений.

Под водой самый северный город Якутии оказался из-за прорыва насыпи. Сооружение не выдержало напора реки Яна, уровень которой начал стремительно подниматься из-за дождей. Помимо Верхоянска затопило еще девять населенных пунктов. По мощности паводок жители сравнивают с тем, что был в начале века.

"В 2004 году был", - говорят жители Якутии.

Из берегов вышли все притоки Яны. Частные дома затопило практически полностью, в многоквартирных водой накрыло фундамент и дворы. Всего в районе пострадали 274 подворья. В зоне бедствия оказались больницы, школы, отделения почты.

"Очень много пострадало инфраструктуры. В первую очередь, внутрипоселковые дороги, также линии электропередачи, и где имеется централизованная система отопления, тепловые сети", - добавил глава Верхоянского района Гаврил Чириков.

Эвакуация жителей

Жителей домов эвакуируют. Кто-то отправляется в пункты временного размещения, некоторые уезжают к родственникам. Тем, кто решил переждать наводнение на чердаках и крышах, привозят питьевую воду и продукты.

Масштаб стихии хорошо видно с воздуха - десятки затопленных домов и социальных объектов, размыты дороги, разрушены коммуникации. Все это предстоит восстановить в самое ближайшее время.

Из затопленных сел вывезли более 120 детей, их отправили в летние лагеря. Пик паводка в Верхоянске прошел, уверяют спасатели, хотя уровень воды остается критическим. Как и в селе Боронук - почти на метр выше опасной отметки.