Когда Турция одобрит вступление в НАТО Швеции и Финляндии?

Власти Турции не поддержат членства в НАТО Швеции и Финляндии до выполнения руководством этих стран обязательств по борьбе с терроризмом.

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье заявил министр юстиции республики Бекир Боздаг в ходе беседы с журналистами турецкого новостного телеканала Akit TV.

"Не следует ожидать от Турции положительного решения в вопросе поддержки Швеции и Финляндии, пока они не сдержат свое слово", - заявил Боздаг.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что на данный момент турецкие власти не получили от Финляндии и Швеции официальных ответов на запросы об экстрадиции лиц, причастных к деятельности террористических организаций.