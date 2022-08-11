https://news.day.az/world/1486224.html Проблемы Норвегии с электричеством могут усилить энергокризис в ЕС
Проблемы Норвегии с электричеством могут усилить энергокризис в ЕС
Обозреватель Financial Times Ричард Милн заявил, что проблемы Норвегии с электричеством могут усугубить энергетический кризис в Европе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Зима и весна 2022 года, напомнил Милн, стали в Норвегии чрезвычайно сухими и запасы воды в стране оказались на рекордно низком уровне.
По данным обозревателя, Норвегия планирует ограничить экспорт электроэнергии.
Милн пишет в своей статье, что это может стать проблемой для таких стран, как Великобритания, Германия и Нидерланды, так как они на протяжении многих лет импортировали значительное количество электроэнергии из Норвегии по кабелям.
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