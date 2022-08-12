Жаркая погода превратила зеленые поля Британии в коричневые пустоши

Жаркая погода июля и августа в Великобритании превратила зеленые пейзажи острова, видимые из космоса, в засохшие коричневые пустоши, сообщает портал iNews, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Четыре компании водоснабжения уже ввели или собираются ввести запрет на использование шлангов для своих клиентов, но ожидается, что их примеру последуют другие, если сухая погода сохранится до конца августа. Министры готовятся к тому, что засуха продолжится в сентябре или даже позже в этом году, при этом долгосрочные прогнозы погоды предсказывают небольшое количество осадков в следующем месяце, несмотря на короткую передышку на следующей неделе, когда ожидаются ливни и грозы", - указано в сообщении.

На кадрах из космоса видно, как в коричневый цвет перекрасилась вся Южная, Восточная и восток Северной Англии, а также восток Уэльса и юг Шотландии. Фотографии некоторых знаковых для Великобритании мест, например, Гайд-Парка в Лондоне, также свидетельствуют о сильной засухе, пришедшей в Британию.