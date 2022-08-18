Смог от пожаров накрыл улицы Москвы - ВИДЕО
Смог от пожаров в других регионах России накрыл улицы Москвы. Очевидцы 18 августа делятся соответствующими фотографиями в социальных сетях, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Отмечается, что едкий смог с резким запахом гари накрыл несколько районов столицы, в частности юго-запад города.
Накануне в Рослесхозе сообщили, что задымление на юге и юго-востоке Москвы пришло с территории локализованного пожара в Рязанской области. В МЧС добавили, что в столице не выявлено возгораний, которые могут быть причиной неприятного запаха.
Вместе с тем специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве из-за поступивших сообщений о запахе гари.
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