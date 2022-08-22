В колумбийском городе отметили Всемирный день лени

В колумбийском городе Итагуи с размахом отметили Всемирный день лени.Он проводится с 1985 года в последний день Фестиваля промышленности, торговли и культуры, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Лень двигатель прогресса", - утверждает Карлос Монтойа, идейный вдохновитель праздника. "Когда тебе лень готовить, ты ходишь в ресторан, когда тебе лень стирать, ты покупаешь стиральную машину, когда тебе лень обустраивать дом, ты нанимаешь кого-то, так что Всемирный день лени - двигатель сегодняшней экономики".

Свои аргументы пользы от лени представил и координатор Всемирного дня лени Фернандо Дуке: "Исторически известно, что великие философы предавались размышлениям в свободное время. Именно к этому мы и призываем людей, предаться лени и проявить свой творческий потенциал".