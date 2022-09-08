Байден прокомментировал смерть Елизаветы II

Елизавета II была не просто британским монархом, она определила эпоху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, распространенном в четверг в связи со смертью королевы.

"Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем просто монархом. Она определила эпоху. <...> Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - отмечается в тексте.

Президент и первая леди США также отметили, что с нетерпением ждут "продолжения тесной дружбы" с новым королем Великобритании и королевой-консортом.