https://news.day.az/world/1493945.html Байден прокомментировал смерть Елизаветы II
Байден прокомментировал смерть Елизаветы II
Елизавета II была не просто британским монархом, она определила эпоху.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и его супруги Джилл Байден, распространенном в четверг в связи со смертью королевы.
"Ее Величество королева Елизавета II была больше, чем просто монархом. Она определила эпоху. <...> Ее наследие будет занимать видное место на страницах британской истории и в истории нашего мира", - отмечается в тексте.
Президент и первая леди США также отметили, что с нетерпением ждут "продолжения тесной дружбы" с новым королем Великобритании и королевой-консортом.
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