Австралийка обнаружила в доме огромного паука

В Австралии местная жительница обнаружила под ободком унитаза огромного паука и сняла его на видео. Об этом сообщает издание The Sun.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел в штате Квинсленд. По словам австралийки, она пошла в туалет и, когда встала с унитаза и спустила воду, заметила насекомое. Паук выполз из-под ободка и забрался под туалетную бумагу. "Я сидела там минут 20! Боже мой, я хочу показать вам, он действительно огромный. Мне хочется плакать", - рассказала девушка.

Ранее сообщалось, что жителя Австралии напугал паук-охотник, усевшийся на рулоне туалетной бумаги. Как рассказал австралиец, он сидел на унитазе, когда повернул голову и заметил насекомое. Членистоногое было примерно с ладонь, что заставило мужчину понервничать. Он сфотографировал незваного гостя, а затем опубликовал кадр в соцсетях.