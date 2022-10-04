"Талибан" вводит ограничения для девушек по выбору специальности

В Афганистане талибы вводят ограничения для девушек по выбору специальности, передает Day.Az со ссылкой на TOLOnews.

Как заявил Ахмад Таки, официальный представитель Министерства высшего образования, они будут применены на вступительных экзаменах в вузы, которые состоятся 5-7 октября.

По его словам, девушкам не будет открыт доступ к специальностям, на которых они не смогут принести пользу ни себе, ни соотечественникам. А.Таки добавил, что для девушек будут отобраны определенные факультеты и поступать они смогут только туда. Перечень факультетов пока не обнародован.