Китайская Sinopec обнаружила в стране запасы газа

Китайская энергетическая компания Sinopec обнаружила на юго-западе КНР скважину с запасом газа в 387,8 млрд кубометров. Об этом сообщает издание "Бэйцзин жибао", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отметили, что Sinopec обнаружила крупную газовую скважину на месторождении в Сычуаньской впадине на юго-западе страны. При этом поток газа в этой скважине позволяет добывать его в размере 258,6 тыс. кубометров в сутки.

По словам управляющего директора юго-западного подразделения Sinopec Го Тунлоу, данная находка является прорывом, благодаря которому получиться серьезно увеличить показатель производительности месторождения.