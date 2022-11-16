https://news.day.az/world/1511881.html Армянские военнослужащие попали в ДТП - есть погибший
Армянские военнослужащие попали в ДТП - есть погибший
В Армении автомобиль KAMAZ с военнослужащими попал в ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в аварии, произошедшей 16 ноября около 09:50, погиб Григор Григорян.
Сообщается, что в ДТП ранены еще 7 военнослужащих.
В Минобороны Армении факт подтвердили.
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