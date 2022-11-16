Армянские военнослужащие попали в ДТП

В Армении автомобиль KAMAZ с военнослужащими попал в ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, в аварии, произошедшей 16 ноября около 09:50, погиб Григор Григорян.

Сообщается, что в ДТП ранены еще 7 военнослужащих.

В Минобороны Армении факт подтвердили.