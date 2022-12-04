Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому "Газпрому". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа "Молдовагаз" будет закупать у АО "Энергоком".

Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.