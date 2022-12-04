https://news.day.az/world/1516570.html Молдова увеличит закупки газа
Молдова увеличит закупки газа
Председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что Молдова увеличит закупки газа на 60 процентов за счет альтернативных поставщиков российскому "Газпрому". Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По словам главы компании, 5,7 миллиона кубических метров будут поставляться российской госкорпорацией, еще 3,5 миллиона кубических метров природного газа "Молдовагаз" будет закупать у АО "Энергоком".
Чекан заключил, что в декабре республика увеличит закупки до 9,2 миллиона кубических метров.
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