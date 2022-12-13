Французского депутата приговорили за насилие над женой

Депутата французской левой партии "Непокорившаяся Франция" (LFI) Адриана Катенана приговорили к четырем месяцам условного срока за пощечину своей жене, сообщает телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Депутат разводится со своей женой Селин, уточняет СМИ. Он предстал перед судом и признал свою вину в содеянном. Со слов судьи, около года назад мужчина ударил супругу, когда та сказала, что хочет развестись с ним. Впоследствии, уже после расставания, Катеннан отправлял жене сообщения с угрозами, отмечает BFMTV.

Политика обязали еще и выплатить компенсацию женщине в размере €2 тыс.

Партия LFI соберется для обсуждения возможного возвращения к работе депутата, который был отстранен от работы в Нацсобрании Франции.