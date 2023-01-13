Министр финансов Австрии госпитализирован

Министр финансов Магнус Бруннер попал в аварию при прогулке на электрическом самокате в четверг вечером и был госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное. Об этом в пятницу сообщила газета Der Standart со ссылкой на заявление канцелярии главы минфина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В аппарате министра отметили, что Бруннер "упал с самоката по пути домой". Он находится в сознании, но лечение продлится несколько дней. Все ближайшие рабочие встречи с личным участием главы австрийского минфина были отменены.

Как сообщает издание со ссылкой на окружение министра, Бруннер является любителем спорта и активного образа жизни. Он часто использует электрический самокат для передвижения по Вене.