Закрытие Мецаморской АЭС стало как никогда актуальным

Автор: Абдул Керимханов,

Главный редактор Day.Az

Землетрясения на Ближнем Востоке вновь заставили мировое сообщество задуматься о дальнейшей безопасности эксплуатации атомных станций. Закрытие Мецаморской АЭС, которую Армения эксплуатирует еще со времен Советского Союза, стало как никогда актуальным. Мецаморская АЭС была и остается угрозой не только для Азербайджана, но и для всего региона. Международное сообщество должно всесторонне рассмотреть угрозы, связанные с Мецаморской АЭС и приложить все усилия для ее скорейшего закрытия.

Мецаморская АЭС - единственная атомная электростанция на территории Южного Кавказа. Она строилась с далекого 1969 года и была запущена в 1976 году. Мецаморская АЭС находится в сейсмически опаснейшем регионе. Через 12 лет ее работа была приостановлена после разрушительного землетрясения в городе Спитак, когда погибло более 25 тысяч человек. Однако затем её работа вновь была возобновлена.

Сейсмологи утверждают, что город Мецамор, в котором расположена АЭС, находится в сейсмоопасной зоне, где возможны землетрясения до 10 баллов. То есть в любой момент региону угрожает ядерная катастрофа, последствия которой станут тяжелее, чем от взрыва Чернобыльской АЭС.

При этом Мецаморская АЭС, как ни в чем не бывало, продолжает функционировать. Руководство Армении отвергает все требования закрыть потенциально опасную электростанцию, оправдываясь тем, что страна в таком случае "столкнется с нехваткой электроэнергии". Либо армянским недалеким политиканам невдомек, что существуют альтернативные источники электроэнергии, либо хитрые чинуши прикидываются дурачками.

А тем временем, армяне еще раз подтвердили, что им абсолютно наплевать на региональную безопасность. Так, правительство Армении на заседании в четверг одобрило подписание соглашения "О сотрудничестве и обмене технической информацией по вопросам ядерной безопасности между Комитетом по регулированию ядерной безопасности РА и Комиссией по ядерному регулированию США". Документом предусмотрена поддержка американских коллег в направлении усиления армянского регулирующего органа, развития навыков и умений персонала ААЭС, в том числе, на этапах лицензирования строительства новой АЭС в Армении, а также осуществления анализа и оценки безопасности. То есть, Армения готова принести в жертву весь регион. Даже ужасающее количество жертв землетрясений в Турции и Сирии не останавливает соседей.

В свое время Международное агентство по атомной энергии и ЕС заявили, что Мецамор является самой опасной атомной электростанцией в мире. А несколько дней назад стало известно, что бывший гендиректор Мецаморской АЭС Гагик Маркосян присвоил более 1 млн долларов. Учитывая масштаб коррупции страшно даже представить, в каком состоянии сегодня пребывает Армянская АЭС!

К сожалению западные страны в основном игнорируют угрозу Мецамора, которая может нарушить экологический баланс всего мира. Катастрофические последствия землетрясений на Ближнем Востоке показали, что этот вопрос нельзя откладывать в долгий ящик. Прямо сейчас нужны чрезвычайные меры, по итогам которых Мецаморская АЭС должна отправиться на свалку истории. Медлительность чревата серьезными последствиями.