https://news.day.az/world/1540147.html В центре Стамбула рухнуло здание - ФОТО - ВИДЕО
В центре Стамбула рухнуло здание - ФОТО - ВИДЕО
Трехэтажное заброшенное здание в исторической части Стамбула рухнуло по неустановленной причине.
Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.
К месту прибыли бригада пожарных и полиция. Сотрудники полиции приняли меры безопасности вокруг обрушившегося здания.
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