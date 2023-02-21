В центре Стамбула рухнуло здание

Трехэтажное заброшенное здание в исторической части Стамбула рухнуло по неустановленной причине.

Как передает Day.Az, об этом сообщают турецкие СМИ.

К месту прибыли бригада пожарных и полиция. Сотрудники полиции приняли меры безопасности вокруг обрушившегося здания.