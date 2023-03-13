В Токио сняли маску с местной достопримечательности

С культовой статуи льва в универмаге Ginza Mitsukoshi в Токио сняли маску, 13 марта сообщает The Asahi Shimbun, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Впервые почти за три года статуя льва приветствовала покупателей без маски. Универмаг снял маску со статуи у входа в день, когда правительство заявило, что оставит решение о ношении маски на усмотрение каждого отдельного человека.

С мая 2020 года бронзовая скульптура носила покрытие для лица шириной 30 сантиметров, чтобы побудить клиентов последовать примеру и предотвратить заражение коронавирусом.

Один из пассажиров сказал, что лев без маски сигнализирует о том, что пандемия подходит к концу. Другие остановились, чтобы посмотреть на статую и сфотографироваться.

В разгар коронавируса лев в маске стал чем-то вроде местной знаменитости: туристы размещали его фотографии в Интернете, а Wall Street Journal поместил его фотографию в статье о "несгибаемой практике ношения масок в Японии".