Большинство жителей Шотландии не поддерживают независимость от Великобритании

Только 39% жителей Шотландии в настоящее время поддерживают выход из состава Великобритании. Об этом свидетельствует опрос социологической службы YouGov, проведенный для телеканала Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

При этом 47% опрошенных шотландцев хотят остаться в составе Соединенного королевства. Опрос также показал, что, независимо от их взглядов на независимость, 52% населения считают, что Шотландия по-прежнему будет частью Великобритании через 10 лет.

Ранее министр по делам Шотландии Алистер Джек заявил, что повторный референдум о независимости страны может быть проведен в случае достижения консенсуса между шотландским и британским правительством и гражданским обществом.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала обретение регионом независимости от Великобритании жизненной необходимостью.

В ноябре 2022 года Верховный суд Великобритании отказал Шотландии в проведении нового референдума по вопросу о независимости.

Первый референдум о независимости региона состоялся еще в 2014 году, однако в тот раз большинство жителей выступили против отделения от Великобритании.