США планируют выделить на ПРО почти $30 млрд

Министерство обороны США предполагает израсходовать в 2024 финансовом году на противоракетную оборону (ПРО) почти $30 млрд. Такие данные содержатся в обнародованных в понедельник Пентагоном справочных документах о проекте его бюджета на следующий финансовый год, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как в них отмечается, "инвестиции во всех сферах включают <...> $29,8 млрд на укрепление противоракетной обороны, в том числе разработку следующего поколения перехватчика" для системы наземного базирования, предназначенной для уничтожения ракет противника на маршевом участке траектории, "а также продления сроков эксплуатации нынешних перехватчиков".