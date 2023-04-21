https://news.day.az/world/1557577.html Макрон и Байден обсудили Китай
Макрон и Байден обсудили Китай
Американский президент Джо Байден обсудил с французским главой государства Эммануэлем Макроном его визит в Китай, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.
"Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и продолжаемую ими работу над продвижением процветания, безопасности и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
В рамках телефонного разговора, президенты обсудили и прочие пункты в двусторонней повестке.
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