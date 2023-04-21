Макрон и Байден обсудили Китай

Американский президент Джо Байден обсудил с французским главой государства Эммануэлем Макроном его визит в Китай, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

"Оба лидера обсудили недавнюю поездку президента Макрона в Китайскую Народную Республику и продолжаемую ими работу над продвижением процветания, безопасности и основанного на правилах миропорядка в Индо-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.

В рамках телефонного разговора, президенты обсудили и прочие пункты в двусторонней повестке.