Спецслужбы Турции нейтрализовали особо опасного террориста РКК на севере Ирака

Спецслужбы Турции нейтрализовали на севере Ирака особо опасного террориста РПК Эйваза Бейаза под кодовым именем "Зердешт Карадений", находящегося в международном розыске по красному циркуляру, передает Day.Az со ссылкой на "Анадолу".

Как сообщили источники в силах безопасности, Бейаз вступил в ряды террористов в 1994 году. Он был исполнителем терактов против сил безопасности Турции в районе Герзе в Синопе в 2010 году, в районе Бойабат в Синопе в 2011 году и в районе Дюзкей в Трабзоне в 2012 году.

Бейаз находился в международном розыске по красному циркуляру, а также числился в "сером" списке особо опасных террористов МВД Турции.

Он был нейтрализован в ходе спецоперации Национальной разведывательной службы Турции в районе Духок-Гара на севере Ирака.