Вулкан Этна вновь извергается

Сицилийская Катания затянута густым дымом, расстилающимся от Этны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в воскресенье началось очередное извержение самого активного вулкана Европы, который выбросил на город облака пепла, вынудив закрыть аэропорт. Для местных жителей это обычная картина: они уже привыкли к активности огненной горы, которая время от времени просыпается с новой силой.

Массимо Падалино, туроператор: "Они длинные, размером 3-4 сантиметра, но, к счастью, легкие, потому что это всего лишь шлак. Этна снова даёт о себе знать, как обычно".

Шторм, обрушившийся на остров Сицилию, мешает ясному обзору кратера Этны, который находится на высоте около 3300 метров над уровнем моря. Последний раз вулкан извергался в начале 2021 года, это длилось несолько недель.