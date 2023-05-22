Грузия восстановит дипотношения с Россией при условии...

Восстановление дипломатических отношений между Москвой и Тбилиси не стоит на повестке дня. Об этом в понедельник заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, пока не решен вопрос с Абхазией и Южной Осетией, которые Тбилиси считает своей территорией, "обсуждение этого вопроса не сможет встать на повестку дня". "Соответственно, этот вопрос нерелевантен, исходя из сегодняшней данности", - сказал Хуцишвили на брифинге, отвечая на вопрос о возможности такой нормализации между Грузией и РФ.

Министр также отметил, что аналогично не стоит на повестке дня создание дополнительных транспортных коридоров между Грузией и Россией, в том числе через территорию Абхазии.