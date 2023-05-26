https://news.day.az/world/1567643.html Пожар в "звездном" доме в Москве - ВИДЕО
Пожар в "звездном" доме в Москве - ВИДЕО
Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства пожара в центре Москвы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Никитском бульваре. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как на зданиями поднимается густой серый дым.
Как уточнил источник, пожар произошел в доме №12, его еще называют "звездным" домом, поскольку там проживает много знаменитостей.
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