Пожар в "звездном" доме в Москве

Сотрудники экстренных служб выясняют обстоятельства пожара в центре Москвы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел на Никитском бульваре. В соцсетях появились кадры, на которых видно, как на зданиями поднимается густой серый дым.

Как уточнил источник, пожар произошел в доме №12, его еще называют "звездным" домом, поскольку там проживает много знаменитостей.