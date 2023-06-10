https://news.day.az/world/1572177.html Мощный взрыв в Турции, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Мощный взрыв в Турции, есть погибшие - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В Алмадаге в Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.
Как передает в субботу Day.Az, министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва погибли 5 сотрудников.
11:41
В Анкаре произошел взрыв на производстве ракет и взрывчатых веществ, начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на İHA.
Сообщается, что грохот был слышен в окрестных населенных пунктах.
Есть погибшие, на место происшествия выехали машины скорой помощи и пожарные, огонь удалось локализовать. Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Начато расследование, перед заводом собрались родственники рабочих.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре