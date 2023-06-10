Мощный взрыв в Турции, есть погибшие

В Алмадаге в Турции произошел взрыв на заводе по производству ракет и взрывчатых веществ.

Как передает в субботу Day.Az, министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате взрыва погибли 5 сотрудников.

11:41

В Анкаре произошел взрыв на производстве ракет и взрывчатых веществ, начался пожар, передает Day.Az со ссылкой на İHA.

Сообщается, что грохот был слышен в окрестных населенных пунктах.

Есть погибшие, на место происшествия выехали машины скорой помощи и пожарные, огонь удалось локализовать. Некоторых пострадавших доставили в больницы в тяжелом состоянии. Начато расследование, перед заводом собрались родственники рабочих.