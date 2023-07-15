Офис израильского премьер-министра назвал поставленный Нетаньяху диагноз

Врачи диагностировали израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху обезвоживание.

Как передает Day.Az, об этом сообщает локальный новостной портал Walla со ссылкой на офис премьера.

По информации издания, после госпитализации его анализы в норме, но по рекомендациям медиков Нетаньяху продолжит делать дополнительные обследования организма.

"Вчера премьер-министр провел несколько часов на жаре <...>, а сегодня пожаловался на легкое головокружение", - указали в канцелярии.

В материале поясняется, что Нетаньяху попал в отделение неотложной помощи после обморока и травмы головы от падения у себя дома. В госпиталь он приехал в сознании и по рекомендации своего личного врача, пишет портал.