В Малайзии самолет рухнул на автотрассу - ВИДЕО
В Малайзии правоохранители расследуют причины падения самолета на автотрассу. Об этом сообщает CNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Инцидент произошел в окрестностях города Шах-Алам. Небольшое воздушное судно Beechcraft 390 совершало перелет с острова Лангкави в аэропорт Субанг, но в какой-то момент потеряло связь с диспетчерской вышкой.
Всего во время инцидента, по предварительным данным, погибло десять человек. Из них двое были пилотами, еще шестеро - пассажирами. Среди жертв также оказались водители автомобиля и мотоцикла. Участок дороги, на который приземлилось воздушное судно, сгорел.
На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия, которое уже оцепили. Правоохранители ведут расследование и устанавливают обстоятельства. На данный момент причина крушения неизвестна. Отмечается, что у самолета были все необходимые документы и лицензии для полетов.
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