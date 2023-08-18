В Малайзии самолет рухнул на автотрассу

В Малайзии правоохранители расследуют причины падения самолета на автотрассу. Об этом сообщает CNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Инцидент произошел в окрестностях города Шах-Алам. Небольшое воздушное судно Beechcraft 390 совершало перелет с острова Лангкави в аэропорт Субанг, но в какой-то момент потеряло связь с диспетчерской вышкой.

Всего во время инцидента, по предварительным данным, погибло десять человек. Из них двое были пилотами, еще шестеро - пассажирами. Среди жертв также оказались водители автомобиля и мотоцикла. Участок дороги, на который приземлилось воздушное судно, сгорел.

На данный момент экстренные службы работают на месте происшествия, которое уже оцепили. Правоохранители ведут расследование и устанавливают обстоятельства. На данный момент причина крушения неизвестна. Отмечается, что у самолета были все необходимые документы и лицензии для полетов.